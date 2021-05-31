РИАМО - 31 мая. Прокуратура Московской области контролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства семьи из Щелково, сообщается на сайте регионального ведомства.

Ранее в квартире были обнаружены тела с множественными колото-резаными ранениями 40-летней женщины, а также детей в возрасте 11 и 17 лет. Также было обнаружено тело 41-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

Известно, что квартира была заперта изнутри. Правоохранители изъяли с места ЧП гаджеты погибших и пустую бутылку из-под уксусной кислоты.

На место происшествия выезжал Щелковский городской прокурор Иван Денисов. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, допрашивают родственников. Назначены экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Видео с места убийства семьи в подмосковном Щелкове>>