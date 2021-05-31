РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Жителей Люберец информируют о режиме работы пунктов вакцинации от Covid-19 с 31 мая по 6 июня, в них можно привиться без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, 31 мая пункт в СНТ «Ручеек» работает с 15:00 до 18:00. 1 июня привиться можно в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, в СТД «Петрович» - с 12:00 до 16:00.

2 июня пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 14:00 до 17:00, в МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00, в СНТ «Березка» (Красково) - с 11:00 до 15.:00.

3 июня всем желающим сделают прививку в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, в «Активном долголетии» - с 10:00 до 12:00, в ТЦ «Гренада» - с 12:00 до 16:00, в ТЦ «Метро» - с 12:00 до 16:00.

4 июня пациентов принимают в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, в МФЦ «Томилинский» - с 12:00 до 15:00 (пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4, корп. 1).

5 июня пункты откроются в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Текстиль-профи» - с 13:00 до 17:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, в СНТ «Березка» (Красково) - с 11:00 до 15.:00, а 6 июня - в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Кроме того, можно записаться на прививку в одно из 12 поликлинических отделений округа по номеру телефона 122, через портал госуслуг, в МФЦ или в поликлинике.