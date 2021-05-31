РИАМО - 31 мая. Московская область заняла четвертое место в рейтинге социально-экономического развития российских регионов за 2020 год. Рейтинг составлен РИА Новости.

При составлении рейтинга эксперты учитывали ключевые показатели регионального развития за минувший год, в том числе объемы производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, уровень инвестиций в основной капитал на душу населения, уровень собираемости налогов, уровень безработицы и так далее.

Пятерку лидеров рейтинга составили Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Московская область и Республика Татарстан. Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Республика Тыва и Еврейская автономная область, занявшие места с 81 по 85 соответственно.

Как отметили исследователи, по сравнению с 2019 годом состав лидеров и аутсайдеров существенно не изменился. Рейтинговую таблицу возглавляют преимущественно крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы с сырьевой направленностью экономики. Регионы-лидеры по социально-экономическому развитию обеспечивают половину суммарного ВРП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержки инвесторов во всех сферах экономики, поскольку они создают профильные рабочие места и вносят весомые отчисления в бюджет.

Несмотря на пандемию коронавируса, объемы частных инвестиций в Подмосковье в 2020 году остались на уровне 2019 года и составили 1 трлн рублей.