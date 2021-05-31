РИАМО - 31 мая. Власти Подмосковья готовятся к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), чтобы привлечь новых инвесторов в регион, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет большое, знаковое мероприятие - ПМЭФ. Мы традиционно к нему готовимся, чтобы собрать, пригласить наших настоящих и потенциальных инвесторов, <...> новых отечественных и зарубежных предпринимателей», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что привлечение крупного, среднего и малого бизнеса является приоритетом для Подмосковья.

На ПМЭФ Подмосковье планирует заключить более 40 соглашений, которые направлены на реализацию крупных инвестпроектов и создание более 48 тыс. новых рабочих мест.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум». Его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.