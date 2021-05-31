РИАМО - 31 мая. Власти Подмосковья готовятся к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), чтобы привлечь новых инвесторов в регион, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что привлечение крупного, среднего и малого бизнеса является приоритетом для Подмосковья.
На ПМЭФ Подмосковье планирует заключить более 40 соглашений, которые направлены на реализацию крупных инвестпроектов и создание более 48 тыс. новых рабочих мест.
ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум». Его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.
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