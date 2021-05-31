РИАМО - 31 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице после завершения капитального ремонта, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Дворец бракосочетания стал намного комфортнее. Достаточно сказать, что теперь молодые и их гости смогут выйти во двор и провести фотосессию. Раньше такой возможности не было», – сказал Сергей Собянин.

Дворец бракосочетания находится в доме №17 на Бутырской улице уже 35 лет. Он занимает двухэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м. Это самый большой и популярный отдел ЗАГСа в Москве.

Капитальный ремонт длился с марта 2020 года и завершился в мае текущего года. Все услуги, кроме торжественной регистрации брака, продолжали оказывать.

Рабочие произвели замену инженерных систем, кровельных покрытий, 39 окон и 65 дверей, сделали дизайнерскую отделку внутренних пространств и утеплили фасад. Также для более рационального и комфортного размещения гостей и сотрудников в здании сделали перепланировку помещений.

В здании создали безбарьерную среду, отреставрировали мраморную лестницу и колонны, уложили новый пол из мрамора. Также установили системы вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.

Место для торжественного бракосочетания увеличилось до 1,3 тыс. кв. м. Созданы дополнительные залы, комнаты, парковка для машин рядом со зданием. ЗАГС перешел на семидневный график работы. Свои двери он откроет 1 июня.