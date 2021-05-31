РИАМО - 31 мая. Подмосковные врачи вылечили еще 660 пациентов от коронавирусной инфекции, всего в регионе болезнь победили 222 390 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 752 случая заболевания, скончались 10 пациентов.

С начала пандемии в Московской области зафиксировано 271 209 случаев коронавируса, умерли 6148 человек.

В медорганизациях региона наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и других регионов РФ, а еще иностранцы.

В Московской области проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Всего прививку в регионе сделали более 1 млн человек. Вакцинироваться можно в подмосковных поликлиниках, торговых центрах, а еще в круглосуточных пунктах вакцинации и выездных пунктах в СНТ.

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