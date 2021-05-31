РИАМО - 31 мая. За последние сутки в Московской области выявили 752 новых случая коронавируса, за все время пандемии в регионе зафиксировали 271 209 случаев заболевания, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Жителям региона рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

Специалисты советуют сделать прививки от коронавируса, чтобы избежать болезни. Вакцинироваться можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по номеру «122» и тематический сайт.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>