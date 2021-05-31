РИАМО - 31 мая. Неизвестный сбил на самокате 50-летнюю женщину в Пресненском районе Москвы, она получила травму ноги, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Установлено, что инцидент произошел 30 мая днем около дома №5 по ул. Мантулинской.

Врачи диагностировали поверхностные повреждения амилового сухожилия, рану в области голеностопного сустава.

Полиция проводит проверку по данному факту.

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