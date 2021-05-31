РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Благотворительный забег и фестиваль водно-моторного спорта пройдут 1 июня в подмосковном Красногорске в рамках «Национального триатлона», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На территории яхт-клуба «Парк Рублево» состоится второй этап социально ориентированного проекта «Национальный триатлон – 2021» в формате благотворительного забега и фестиваля водно-моторного спорта.

В мероприятии смогут принять участие бесплатно все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте, выбрать спортивную дисциплину согласно положению о соревнованиях или принять участие в развлекательно-познавательной программе.

В рамках состязания по бегу участникам будут предложены две трассы – «Круг добра» на территории яхт-клуба (для детей до 14 лет) и трасса от Никольского собора в Павшинской пойме до яхт-клуба «Парк Рублево» (для участников старше 14 лет).

После забега каждый желающий сможет принять участие в водно-спортивном фестивале. Пройдут мастер-класс по SUP борду и вейкборду, панорамные прогулки на катерах, показательные выступления на аквабайках.

Помимо спортивных соревнований, всех участников и зрителей ожидают выступления творческих коллективов и чирлидеров, конкурсы и викторины, выставка современного искусства «Без границ», мастер-классы по скульптуре и живописи, выставка детского рисунка российских и сербских школьников «Рисуем мир».

На мероприятии будет работать полевая кухня, можно будет угоститься пловом и чаем.

Основной целью проекта является создание условий, обеспечивающих эффективное и ускоренное развитие платформы для занятия спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, утверждение принципов здорового образа жизни и решение социальных проблем общества посредством физической культуры и спорта.

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Развитие общественно значимых инициатив» при поддержке администрации и Общественной палаты округа, Общественного совета при ГУ МВД по Московской области, Общественного совета при УМВД по Красногорску, Федерации водно-моторного спорта России.

Начало мероприятия в 10:00.