РИАМО - 31 мая. Воспитанники детского технопарка «Изобретариум» подмосковного Реутова Игорь Прокудин и Даниил Никитин заняли призовые места на конкурсе научно-технического творчества молодежи по радиоэлектронике «Радио-Поиск», сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Учащиеся «Изобретариума» представили свои научно-технические разработки. Прокудин показал собственный проект «Прототип колесной платформы с манипулятором для сбора экземпляров грунта» и занял первое место, а Никитин защитил исследование «Разработка программно-аппаратного решения симметричного управления манипулятором», завоевав второе место.

Всего на конкурс было представлено несколько десятков работ школьников по направлениям передовых технологий и развития опыта инженерно-конструкторской деятельности в области электроники, радиотехники и смежных областях.

Каторов поздравил ребят с этим событием и отметил, что свой вклад в развитие технического творчества школьников и образовательные программы, реализуемые на территории муниципалитета, вносит градообразующее предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения».

«Совместно с «НПО машиностроения» мы реализуем первый в России проект полного цикла инженерного образования – от школьного класса до вузовской скамьи. Работает детский технопарк «Изобретариум», открыты инженерные классы в лицее, выпускники которых являются главными претендентами на аэрокосмический факультет МГТУ имени Баумана, который тоже работает в нашем городе. Мы будем и дальше развивать подобную практику, открывая по одному направлению в год в каждой школе», – сказал глава Реутова.

На сегодняшний день в Реутове действуют 12 школ и 2 учреждения дополнительного образования. Одним из символов города успел стать детский технопарк «Изобретариум». Педагогический состав учреждения сформирован в том числе из сотрудников градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», преподавателей аэрокосмического факультета МГТУ имени Н.Э.Баумана и молодых ученых.

В рамках дополнительного образования школьники могут реализовывать проекты по различным направлениям технического творчества: мобильная и промышленная робототехника, 3D-моделирование, программирование и IT-технологии, математическое моделирование, проектная электроника, виртуальная и дополненная реальность, энергетика, космическая инженерия, микробиология, практическая химия, практическая физика, проектная экология и другим.