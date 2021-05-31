РИАМО - 31 мая. В столице выздоровели после коронавируса еще 1877 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 1 062 465 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выявили 2614 случаев Covid-19, госпитализировали 966 заразившихся. Также за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявили 1 179 970 случаев инфекции, скончались 20 115 человек.

В общественных местах и пассажирском транспорте мегаполиса следует обязательно надевать защитные маски и перчатки.

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