РИАМО - 31 мая. Вирусологи связывают рост заболеваемости Covid-19 в России с тем, что люди перестали носить маски, пишет в понедельник газета «Известия».

30 мая в России выявили 9694 случая коронавируса, что равно показателям 20 марта. Лидирует по числу заболевших за этот день Москва - тогда было 3719 случаев. Мэр Москвы Сергей Собянин связывает всплеск заболеваемости с весенним временем, когда люди в принципе более подвержены инфекциям.

Вирусологи считают, что на рост числа заболевших повлияло несоблюдение защитных мер. Многие люди стали пренебрегать масками, в том числе в общественном транспорте. Эксперты считают, что нужно обязательно сделать прививку от Covid-19, если нет желания носить средства защиты.

При этом, смертность заболевших снижается. Также к смерти от инфекции теперь официально относят гибель, вызванную осложнениями сердечно-сосудистой системы.

В воскресенье в Москве скончались 59 заболевших, 39 - в Санкт-Петербурге (второе место по заболеваемости), восемь - в Подмосковье. За все время от коронавируса в России умерли более 120 тыс. человек.

По данным на 30 мая, от Covid-19 в стране привились более 16 млн человек. Эксперты считают, что за лето нужно привить еще минимум 32 млн россиян.

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