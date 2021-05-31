РИАМО - 31 мая. В Подмосковье от коронавируса вакцинировались уже свыше 1 млн человек, миллионным привитым стала жительница Домодедова Валентина Ефимова, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Прививку от Covid-19 в Подмосковье можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, в круглосуточных пунктах вакцинации и на даче. Мы стараемся создавать форматы, которые будут удобны всем жителям и гостям Подмосковья. Особенно важно защитить от опасного вируса жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, у которых Covid-19 протекает тяжелее всего», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Вакцинироваться от коронавируса можно бесплатно. Для этого при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Прививка доступна лицам от 18 лет при отсутствии противопоказаний. Записаться на вакцинацию в поликлинике можно посредством портала госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

Сделать прививку в мобильных комплексах, МФЦ, круглосуточных пунктах и ТЦ можно без предварительной записи. Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте по ссылке.

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