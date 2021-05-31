РИАМО - 31 мая. «Яндекс.Такси» планирует этим летом запустить в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сервис аренды электросамокатов, сообщает «Коммерсант».

Такой сервис называется кикшеринг. В Москве планируют поставить 4-8 тыс. самокатов бренда Ninebot (принадлежит китайской Xiaomi). Взять самокат можно будет через приложение «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go».

Лидеры рынка отмечают, что не боятся нового конкурента и считают, что места хватит всем. При этом некоторые эксперты считают, что между конкурентами начнется ценовая война.

Водителей самокатов хотят признать участниками дорожного движения и заставить соблюдать ПДД. В Санкт-Петербурге уже действует ограничение на скорость электросамокатов до 15 км/ч. В центре Москвы вводятся аналогичные меры.

Как пользоваться прокатами электросамокатов в Москве>>