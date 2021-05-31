РИАМО - 31 мая. За минувшие сутки в Москве подтвердили 2614 новых случаев Covid-19, всего в мегаполисе было выявлено 1 179 970 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Москвичам рекомендовали при любых симптомах простуды оставаться дома и вызвать доктора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что рост числа заболевших Covid‑19 в мегаполисе весной был сезонным, как это характерно для гриппа и других вирусных заболеваний.

За сутки в России зафиксировано 8475 случаев коронавируса, умерли 339 пациентов, полностью выздоровели 6715 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 5 071 917 случаев Covid-19, скончался 121 501 человек, врачи вылечили 4 684 585 пациентов.

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