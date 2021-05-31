РИАМО - 31 мая. На станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки завершили устройство основных конструкций вестибюля. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, общий объем железобетонных конструкций при создании вестибюля станции составил 9 тыс. куб м.

«На сегодняшний день специалистам Московского метростроя осталось выполнить один проем под монтаж эскалаторного оборудования. На станции установят 4 эскалатора длиной 84 м. Начать работы планируют уже в августе этого года», – добавил Бочкарев.

Он уточнил, что вестибюль строят под Рижской площадью. Кассовый зал станции соединят с существующим подземным пешеходным переходом, который ведет к Рижскому вокзалу и наземному павильону станции Калужско-Рижской ветки подземки.

Гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что в это же время рабочие строят вентиляционные киоски. Еще строители начали работу по отделке техпомещений, они занимаются кирпичной кладкой и штукатурными работами.

«Параллельно ведем работы в наклонном ходе, где скоро начнется устройство фундамента под плиты перекрытия», – подчеркнул Жуков.

Гендиректор «Мосметростроя» рассказал, что декоративно-художественное оформление вестибюля новой станции подземки продолжит основную архитектурную концепцию «портала в город». Основным элементом там будет арка, которая акцентирует вход в стеклянный павильон и будет повторяться в проемах зала станции.

«Рижская» является станцией глубокого заложения. Ее строят закрытым способом на территории бывшего Рижского радиорынка и площади одноименного вокзала. На станции будет пересадка на «оранжевую» линию метрополитена.

Ее планируют открыть в 2022 году в составе участка Большой кольцевой линии подземки от «Электрозаводской» до «Савеловской».

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