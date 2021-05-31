РИАМО - 31 мая. В понедельник порядка 10 тыс. школьников Подмосковья пишут первые выпускные экзамены по географии, литературе и химии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
По ее словам, все экзаменационные пункты оборудованы по стандарту. В школах присутствуют 538 общественных наблюдателей.
Результаты по этим трем экзаменам объявят не позже 17 июня. Их можно будет посмотреть на сайте Регионального центра обработки информации. Там необходимо ввести ФИО и номер паспорта.
В регионе в этом году ЕГЭ напишут порядка 40 тыс. человек, 37 тыс. из них – выпускники этого года.
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