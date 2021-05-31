РИАМО - 31 мая. В понедельник порядка 10 тыс. школьников Подмосковья пишут первые выпускные экзамены по географии, литературе и химии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Сегодня проводится первый экзамен по географии, литературе и химии. Его напишут в общей сложности почти 10 тыс. ребят. Самый массовый - по химии - порядка 4,5 тыс. выпускников. Экзамен будет проходить на 178 пунктах», - сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, все экзаменационные пункты оборудованы по стандарту. В школах присутствуют 538 общественных наблюдателей.

Результаты по этим трем экзаменам объявят не позже 17 июня. Их можно будет посмотреть на сайте Регионального центра обработки информации. Там необходимо ввести ФИО и номер паспорта.

В регионе в этом году ЕГЭ напишут порядка 40 тыс. человек, 37 тыс. из них – выпускники этого года.

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