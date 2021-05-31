РИАМО - 31 мая. Информационный портал Newsru.com сообщил о своем закрытии, это связано с экономическими причинами, сообщает Газета.ru.

Между тем, читателям будет доступен архив редакции.

При этом портал оставляет архив открытым. Там накоплены материалы, сделанные за 21 год работы (почти 1,2 млн новостей).

В издание отметили, что с грустью прощаются со своей аудиторией.

Newsru.com — российское интернет-издание. Изначально являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. Это был первый сайт телевизионных новостей в России.