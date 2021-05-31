РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Примерно 43 млн рублей направят на ремонт трех школ в подмосковном Красногорске, сообщил глава округа Алексей Спасский.

«Масштабный ремонт к новому учебному году пройдет в трех школах. На майском заседании совет депутатов одобрил корректировки бюджета: мы выделили 42,7 млн рублей на ремонт и благоустройство в школах №№8, 15 и в гимназии №2. Работы начнутся в ближайшее время и завершатся в августе», - написал Спасский в своем Instagram-аккаунте.

Глава округа пояснил, что школа №8 - одна из старейших в округе. На 675 учеников здесь лишь небольшой буфет, это очень неудобно и для ребят, и для персонала.

«В этом году расширим буфет почти вдвое, будет просторная современная столовая. А еще - отремонтируем спортзал, актовый зал и благоустроим пришкольную территорию», - добавил Спасский.

По его словам, здание граничит со спортшколой олимпийского резерва по баскетболу, где допоздна тренируются будущие чемпионы. В целях безопасности территорию школы №8 огородят отдельным забором и организуют пропускной режим, который будет полностью соответствовать единому стандарту безопасности.

В школе №15 отремонтируют центральный вход, столовую и кровлю. В гимназии №2 запланированы расширение кругового пожарного проезда, обновление фасада и общественных мест, ремонт стадиона и благоустройство территории.

«Во всех без исключения школах округа к 1 сентября, разумеется, тоже пройдут косметические ремонты. Там, где требуются капитальные вложения, мы и дальше продолжим оказывать необходимую поддержку», - заключил Спасский.