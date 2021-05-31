РИАМО - 31 мая. Акция на комплексное ультразвуковое исследование органов пищеварения, мочевыделительной и репродуктивной систем домашних животных будет проходить в ветеринарных клиниках Москвы с 1 июня по 31 июля, сообщается на сайте мэра столицы.

За время акции можно сделать УЗИ питомцам за 981 рубль. Таким образом, стоимость процедуры снизилась почти на 70%. Исследование позволит узнать о состоянии здоровья питомца и предотвратить болезни почек, печени и желудочно-кишечного тракта. Процедура безболезненна и безопасна. На ее проведение потребуется около 40 минут.

«Даже если вам кажется, что животное совершенно здорово, проводить такую комплексную диагностику стоит хотя бы раз в год, поскольку многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно», — сказал начальник центра лучевой диагностики и биотерапии на станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрий Кузнецов.

В 2020 году в столичных ветклиниках провели более 16 тыс. УЗИ. С начала 2021 года московские ветеринары провели уже почти 9 тыс. ультразвуковых исследований.

Записаться на прием к ветеринару можно на mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7 (495) 612-04-25.