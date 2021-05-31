РИАМО - 31 мая. Правоохранители обнаружили тела четверых человек – двоих детей и двоих взрослых – в квартире, расположенной в Щелкове, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Тела 40-летней женщины, а также детей в возрасте 11 и 17 лет были обнаружены с множественными колото-резаными ранениями, Тело 41-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

Установлено, что квартира, в которой обнаружены тела, расположена на 10-м этаже, входная дверь – металлическая и закрыта изнутри, окна открыты на небольшое проветривание.

Правоохранители изъяли с места ЧП гаджеты погибших и пустую бутылку из-под уксусной кислоты.

Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

Сейчас допрашивают родственников погибших, устанавливаются причины произошедшего.

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