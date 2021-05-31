РИАМО - 31 мая. Подмосковные полицейские задержали троих подозреваемых в серийных кражах из частных домов на территории города Видное и городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники отжимали пластиковые окна и незаконно проникали в домовладения, откуда похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие личные вещи граждан», – отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе обысков по местам проживания задержанных в Балашихе были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты, строительные инструменты, ювелирные изделия, балаклава и другие ранее похищенные вещи.

«Оперативниками установлена причастность задержанных к совершению двух краж на территориях города Видное и городского округа Красногорск. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей», – отметила Петрова.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленников заключили под стражу. Правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников преступлений, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.