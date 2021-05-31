РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Союз многодетных семей и семей с детьми-инвалидами подмосковного Красногорска отметил 30-летие с момента образования, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Торжественное мероприятие состоялось в КЦ «Красногорье» 29 мая. Праздник посетили глава Красногорска Алексей Спасский, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, депутат Мособлдумы Галина Уткина, заместитель председателя окружного совета депутатов Виталий Левченко, начальник управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

«Есть правильная пословица для каждого родителя: «Перестаньте воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя!». В отношении собравшихся мам и пап это очень актуальные слова, потому что ежедневно своими делами, словами и поступками вы являетесь примером как минимум для троих молодых подрастающих членов нашего общества, подрастающего поколения, а это огромная ответственность», - сказал Спасский.

Он также отметил, что присутствующие семьи являются активными участниками общественной жизни городского округа и поздравил союз с круглой датой. Гостья вечера, мама пятерых детей Екатерина Богдасарова отметила, что большая семья дает большой заряд взаимной любви и неоценимую поддержку.

«Любовь, которую мы получаем и отдаем, вызывает чувство благодати. Желаю вам, чтобы вы всегда оставались счастливыми, ваши дети радовали, и чувство безграничной любви никогда не покидало вас», - добавила Богдасарова.

В ходе собрания многодетным семьям вручили благодарственные письма Московской областной думы, местного совета депутатов и администрации муниципалитета. Почетной грамотой Мособлдумы награждена председатель благотворительной общественной организации «Красногорский союз многодетных» Инна Нечаева.

На сегодняшний день Красногорский союз многодетных объединяет 265 семей, в которых воспитываются около 1,1 тыс. детей в возрасте до 18 лет.