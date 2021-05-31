РИАМО - 31 мая. Двое неизвестных совершили разбойное нападение на магазин, расположенном в Южном Бутове. Злоумышленники забрали товар, угрожая кассиру, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что в 22:24 30 мая злоумышленники вошли в помещение по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 38 и угрожали продавцу предметом, похожим на пистолет. Затем они открыто забрали товар и скрылись.

Материальный ущерб устанавливается.

Проводится проверка в порядке.