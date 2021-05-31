РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Водитель внедорожника врезался в жилой многоквартирный дом в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Водитель автомобиля марки Jeep ехал по улице Игоря Мерлушкина на высокой скорости и не справился с управлением. Внедорожник вылетел с дороги, снес дорожный знак и забор, после чего врезался в жилой многоквартирный дом.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.