РИАМО - 31 мая. Пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru теперь могут продлить срок хранения взятых книг без обращения в читальню, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Отложить срок возврата книг на 10 дней можно в новом разделе сервиса «Читаю сейчас». Продление доступно не более двух раз.

«Если читатель не успевает приехать в библиотеку к назначенной дате и ему нужно больше времени, он может дополнительно продлить срок хранения книги. Для этого потребуется совершить несколько простых действий в сервисе «Библиотеки Москвы». Дожидаться подтверждения от библиотеки не нужно — продление произойдет автоматически», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» заработал на mos.ru в апреле. Чтобы пользоваться сервисом, необходима стандартная или полная учетная запись на портале, а также единый читательский билет.

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