РИАМО - 31 мая. Штраф в 3 тыс. рублей могут получить столичные автомобилисты за парковку в неположенном месте, которые отмечены знаком «Остановка запрещена», но с небольшой белой табличкой, обозначающей такси. Об этом сообщает Autonews.

Такие знаки часто устанавливают в не самых очевидных местах, например, в зоне действия городской парковки. Обычно стоянку запрещают только на двух или трех местах.

Знак для парковки такси представляет из себя черный силуэт автомобиля такси на белом фоне. Он может сопровождаться другим знаком о запрете парковки. Без него штраф составит 1 тыс. рублей, а с ним - 3 тыс. рублей. Ограничение на парковку действует в радиусе 15 м от знака.

Некоторые водители жалуются, что штрафы выписывают даже в том случае, если водитель сразу же перепарковался на другое место.

«Такие неочевидные знаки действительно устанавливают в зонах парковки. Такие штрафы достаточно легко обжаловать, если фотографии нарушения сделаны на планшет через приложение «Помощник Москвы». Это незаконно, и суды сейчас много таких постановлений от МАДИ и АМПП отменяют», — сказал автомобильный юрист Михаил Никитин.

Он добавил, что безопаснее и эффективнее пытаться обжаловать штраф через структуры Московского транспорта, чтобы не опасаться досрочного взыскания денег.

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