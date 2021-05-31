РИАМО - 31 мая. В подмосковном Серпухове женщина избила 17-летнюю девушку, которая поцеловала своего молодого человека на улице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел днем. Молодая пара поцеловалась во время прогулки. Свидетелем поцелуя стала прохожая. Сначала она сделала замечание влюбленным, а затем набросилась на них с кулаками.

В результате избиения девушка попала в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга.