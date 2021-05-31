РИАМО - 31 мая. В библиотеках, парках, музеях Москвы пойдут праздничные программы, посвященные Дню защиты детей, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

«Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Все очные праздничные мероприятия проведут с соблюдением санитарных мер по коронавирусу. Посетителям нужно придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

Библиотека №170 им. К.Г. Паустовского 1 июня в 14:00 откроет научно-популярный марафон для учеников 3-7 классов. В течение месяца на 10 площадках школьников будут знакомить с географией, математикой, химией, физикой, биологией, историей и многим другим.

В Лианозовском парке состоится онлайн-мастер-класс, на котором дети смогут ознакомиться с техниками живописи, лепкой и рукоделием. Начало в 14:00. Занятие проведут в аккаунте парка в Instagram.

Квест для детей от 6 лет «Дорога из желтого кирпича» состоится в центральной библиотеке №80, начало в 14:00.

В 12:00 около «Дерева сказок» в столичном зоопарке для детей начнутся мастер-классы по лепке, рисованию, оригами и так далее.

В библиотеке №8 им. А.П. Чехова пройдет творческая встреча с детскими писателями Анной Харлановой и Викторией Татур. На нее приглашают ребят от 12 лет. Начало в 19:00.

Еще 5 июня в музее-заповеднике «Царицыно» проведут квест, который посвящен ландшафтному разнообразию учреждения культуры. Начало в 12:00.

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