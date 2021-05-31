РИАМО - 31 мая. В понедельник температурный фон в столичном регионе из-за холодных северо-восточных ветров останется на 5-6 градусов ниже многолетней нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве ожидается плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - плюс 11-16 градусов. Осадки в регионе маловероятны, из-за облаков будет выглядывать солнце.

Ранее синоптики предупредили о вероятности ночных заморозков в Подмосковье на этой неделе. Особенно холодными будут ночи на востоке и северо-востоке региона. Потепление ожидается к следующим выходным.

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