РИАМО - 31 мая. Мошенники стали использовать новую схему для обмана россиян. Человека якобы принимают на работу, под предлогом необходимости платить зарплату получают данные его банковской карты и крадут с нее деньги, сообщает РИА Новости.

Мошенники размещают объявления о вакансии с высокой зарплатой. Соискатели откликаются на объявление и вступают в переписку со злоумышленниками.

При якобы оформлении на работу жертва должна открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для «перевода зарплаты». Иногда на имя жертвы мошенники могут взять кредит и присвоить деньги себе.

Как отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин, мошенническую схему могут проворачивать в течение нескольких дней, пока жертва не поймет, что была обманута.

Эксперт предупредил, что летом особенно привлекательными целями для мошенников могут стать студенты, которые активно ищут подработку.

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