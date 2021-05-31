РИАМО - 31 мая. В столице реконструируют участок Ботанической улицы протяженностью около 3 км, работы проведут от улицы Академика Королева до развязки на улице Комдива Орлова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Реконструкция участка Ботанической улицы позволит улучшить пропускную способность на этом участке за счет расширения проезжей части. После реконструкции проезжая часть будет увеличена с 10 до 14 м», - сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что дорога станет четырехполосной. Кроме того, на улице появятся дополнительные остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

Также проектом предусмотрено создание велосипедного маршрута, который объединит станцию Останкино МЦД-3 с входом в Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН.