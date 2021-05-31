РИАМО - 31 мая. С 2006 года Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предоставил более 11 тыс. поручительств на сумму свыше 97 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гарантийная помощь фонда позволяет предпринимателям кредитоваться при нехватке собственных залогов, покрывая при этом до 70% кредита, и дает доступ к заемным ресурсам, ведь без залога чаще всего кредиторы отказывают даже при условии хороших показателей прибыли компании», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Выданные с 2006 года поручительства помогли бизнесу привлечь заемное финансирование на сумму более 195 млрд рублей.

В среднем размер одного поручительства составляет 20 млн рублей, максимальная сумма — 100 млн рублей. Каждый 11 договор Московский гарантийный фонд подписывает с индивидуальным предпринимателем.

Заявки на поручительство предприниматели могут подать через партнеров фонда и центры услуг для бизнеса.