РИАМО - 31 мая. До середины этой недели в Подмосковье существует вероятность ночных заморозков, поэтому рассаду теплолюбивых растений на дачах следует укрывать, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, особенно холодными ночи будут на востоке и северо-востоке Московской области в низинных местах.

В понедельник в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, температура воздуха не поднимется выше 17 градусов.

Согласно прогнозам метеорологов, вновь потеплеет в столичном регионе к следующим выходным - ожидается 9-14 градусов ночью и 22-27 градусов днем.