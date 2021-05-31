РИАМО - 31 мая. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером в городе ожидаются 7-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Затруднения в движении по направлению в центр столицы наблюдаются на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Свободно едут Мичуринский и Кутузовский проспекты, а также Профсоюзная улица.

Дорожную ситуацию в Москве осложняют ремонтные работы на городских магистралях.