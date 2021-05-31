РИАМО - 31 мая. Строительная готовность станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) превышает 50%, строители приступили к монолитным работам в южном вестибюле, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

После реконструкции станция превратится из обычной остановки в современный пригородный вокзал для жителей столичных поселков Толстопальцево и Кокошкино.

«Уже построена новая островная платформа — ее оборудуют навесом на всю длину, удобной навигацией и освещением», - говорится в сообщении.

Кроме того, для безопасного движения пассажиров будет возведен тоннель с лифтами и эскалаторами. Все работы на станции завершат в текущем году.

Толстопальцево станет шестым пригородным вокзалом на Киевском направлении МЖД. До конца года также планируется реконструировать остановочные пункты Кокошкино, Апрелевка, Мещерская и Матвеевская.​

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 км, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 км.

МЦД-4 «Киевско-Горьковский» протяженностью 86 км соединит Апрелевку в Наро-фоминском округе и микрорайон Железнодорожный Балашихи.

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