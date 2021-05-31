РИАМО - 31 мая. Столичный центр занятости «Моя карьера» 3 июня проведет мероприятие «Заработай этим летом», в рамках которого соискателям будет представлено более 1,2 тыс. рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Частичная занятость и подработка летом всегда очень востребованы и пользуются популярностью у горожан, в том числе у молодежи и мам с маленькими детьми», - сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Мероприятие посетят представители более 20 компаний, среди которых парк аттракционов, сервис проката, банк, сеть салонов красоты, рекламное агентство, компания по сопровождению спортивных мероприятий, сеть автозаправок.

Представители работодателей подробно расскажут соискателям о вариантах оформления трудового договора, зарплате и должностях обязанностях, а также корпоративной культуре.​

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