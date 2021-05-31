РИАМО - 31 мая. В понедельник в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит до плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве - плюс 14 - плюс 16 градусов, по области - плюс 12 - плюс 17 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, понедельник будет прохладным, есть вероятность выпадения кратковременных осадков. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст. Влажность воздуха окажется порядка 35%. Скорость ветра не будет превышать 10 м/с.

Метеозависимым людям посоветовали принимать контрастный душ, проводить время на свежем воздухе и четко выполнять рекомендации лечащего врача.

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