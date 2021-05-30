РИАМО - 30 мая. За последние 10 лет археологи нашли порядка 60 тыс. артефактов на территории столицы, часто их обнаруживают во время работ по комплексному благоустройству, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Например, при замене газовых коммуникаций на улице Пречистенка была найдена костяная шахматная фигура с монетами внутри, она датируется временем правления Ивана Грозного.

На Тверской улице в ходе работ по благоустройству обнаружили маточник – инструмент, который использовался фальшивомонетчиками во времена царя Алексея Михайловича.

В Вознесенском переулке нашли клад из медных монет XVIII века, а на улице Нижней Радищевской - два клада времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова.

Надгробие жены соратника императора Петра I князя Прозоровского Анны Ртищевой обнаружили возле Сретенского монастыря, а в Соймоновском проезде нашли уникальный артефакт - кремневый наконечник дротика эпохи неолита.

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