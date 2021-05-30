РИАМО - 30 мая. Столичный баскетбольный клуб ЦСКА уступил итальянскому «Милану» в матче за третье место «Финала четырех» Евролиги, сообщает Газета.ru.

Игра состоялась на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельн. Зрителей на матч не допустили из-за коронавируса.

Итальянцы выиграли со счетом 83:73.

В составе российской команды больше всего очков (18) набрал Торнике Шенгелия.

Московский ЦСКА становился победителем Евролиги восемь раз. Последний раз баскетболисты выигрывали турнир в 2019 году.