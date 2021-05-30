РИАМО - 30 мая. Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья, принявших участие в праймериз партии.

«Предварительное голосование партии «Единая Россия» завершено. Спасибо всем жителям Подмосковья за ваш голос и поддержку кандидатов!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Праймериз «Единой России» проходил с 24 мая в электронной форме. Очное голосование провели 30 мая. Участки закрылись в 20:00.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая после того, как голосование закончится во всех регионах РФ и будут соединены ключи электронного шифрования.

«Единая Россия» по результатам праймериз утвердит списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму и в других избирательных кампаниях.