РИАМО - 30 мая. Голкипер российской сборной по хоккею Сергей Бобровский отметил, что условия на карантине непривычные для него, а питание и проживание организованы на высоком уровне, сообщает Газета.ru.

Играть за команду вратарь сможет после прохождения трехдневного карантина. Бобровский приехал в расположение российской сборной 29 мая.

«Вызов в сборную России поступил после последней игры серии с «Тампой». Долго не думал, сразу принял решение ехать на чемпионат мира. Руководство сборной сработало очень оперативно: мне сразу заказали билеты и оформили все необходимые документы», - отметил Бобровский.

В карантине спортсмен ежедневно сдает тесты на Covid-19.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная команда России выиграла у Швейцарии со счетом 4:1. Игра прошла в Латвии 29 мая.

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