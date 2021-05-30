РИАМО - 30 мая. В очном этапе предварительного голосования партии «Единая Россия» в Подмосковье приняли участие 371 485 человек по состоянию на 18 часов, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения ЕР.

«Сегодняшнему дню очного голосования предшествовали шесть дней электронного, которое продолжается до сих пор, на данный момент проголосовали электронно – 237 187 человек», – сказал член регионального оргкомитета по предварительному голосованию Александр Антонов.

Он уточнил, что на каждом участке соблюдались меры предосторожности по коронавирусу – есть защитные маски, санитайзеры.

Антонов отметил, что, по данным на 18 часов, происшествий на голосовании не было

Участки закрылись в 20 часов. Всего на праймериз работали 860 УСКов.

Подсчет голосов начнется вечером в воскресенье, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах страны и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня.

Победившие в праймериз кандидаты будут представлять партию на выборах в Госдуму и Мособлдуму в сентябре этого года.