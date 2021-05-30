РИАМО - 30 мая. Россиянин Карен Хачанов обыграл чешского теннисиста Иржи Веселу и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, сообщает Газета.ru.

Игра прошла в течение 1 часа 35 минут. Хачанов уверенно выиграл в трех сетах.

Уроженец российской столицы сделал в матче пять подач навылет, а также совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-поинтов из десяти.

За выход в третий круг турнира россиянин будет бороться с победителем пары Кей Нисикори — Алессандро Джанесси.