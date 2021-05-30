РИАМО - 30 мая. Автомобиль со столичной парковки могут переместить на другое место, если нужно провести аварийные работы или ремонт дороги, найти машину можно через приложение «Парковки Москвы». Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

В приложении «Парковки Москвы» в разделе «Эвакуация и штрафы» можно получить информацию о том, куда был перемещен автомобиль.

Для получения информации нужно будет ввести госномер машины, тогда появятся данные о том, на какую стоянку перевезли авто.

По вопросам, которые связаны с парковочным пространством столицы, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7-495-539-54-54, а также 3210 с мобильного.

Ранее водителей предупреждали, что в мегаполисе появились мошенники, которые наживаются на тех, чьи авто отвезли на штрафстоянку. Злоумышленники предлагают водителям вернуть машину за деньги, а по факту просто довозят владельца авто до спецстоянки по цене, которая сильно превышает стоимость поездки на такси.

Москвичей предупредили о парковочных мошенниках>>