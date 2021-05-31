РИАМО - 31 мая. В понедельник в России начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), выпускники школ будут сдавать географию, литературу и химию, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Всего во время основного периода проведения экзаменов в России в этом году ЕГЭ будут сдавать 724 тыс. человек. Из них около 630 тыс. – выпускники этого года. По всей стране организуют 5815 экзаменационных пунктов, 79 пунктов будут работать за рубежом.

Ранее подмосковным школьникам напомнили, что на ЕГЭ нужно взять с собой черные гелевые ручки и паспорт. Можно также взять легкий перекус.

В регионе в этом году ЕГЭ напишут порядка 40 тыс. человек, 37 тыс. из них – выпускники этого года.

В Москве в этом году ЕГЭ или ГИА-11 будут сдавать 87 022 человека, из них 67 926 человек – выпускники этого года.

ЕГЭ–2021: как пройдет экзамен после пандемии и дистанционки>>