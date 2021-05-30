РИАМО - 30 мая. Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что персональные данные на рабочем компьютере могут быть использованы для кражи важных рабочих сведений, поэтому все больше организаций запрещают использовать личную информацию на рабочих компьютерах. Об этом сообщает Газета.ru.

Если загрузить личную информацию на рабочий компьютер, то создается риск заражения компьютера вредоносным программным обеспечением. Преступники используют почту или внешние носители, чтобы создать утечку корпоративных данных.

«Такая информация может быть очень значимой для компании: это может быть финансовая аналитика, информация о слияниях и поглощениях, данные о доходах топ-менеджмента. Зачастую именно человеческий фактор приводит к потере или краже важных данных – мошенники действуют через сотрудников, через их персональные данные, через почту и внешние носители», — сказала Ильичева.

Она подчеркнула, что вредоносное ПО может загрузиться даже через приложения Microsoft Office, Acrobat Reader и другие, которые часто используются в рабочих целях. Поэтому стоит смотреть личную информацию со своего телефона. К тому же к рабочему компьютеру есть доступ у сисадмина, работодателя, к нему может получить доступ третья сторона.

Из-за того, что файл извне или личная информация на рабочей технике может стать причиной утечки, все больше организаций запрещают использовать персональную информацию на рабочих компьютерах.