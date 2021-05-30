РИАМО - 30 мая. При обследовании пожарного гидранта у дома 35 по Кутузовскому проспекту в столице произошел небольшой разлив воды, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Разлившуюся воду оперативно убрали.

Работоспособность пожарных гидрантов в мегаполисе специалисты проверяют два раза в год – осенью и весной. Проверки проводят сотрудники АО «Мосводоканал» и столичного главка МЧС России.

На водоснабжение абонентов вышеуказанные работы не влияют.