РИАМО - 30 мая. Руководство мессенджера WhatsApp отметило, что пользователей, которые не приняли новое соглашение, блокировать не планируют, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также у пользователей, которые не согласны с новыми правилами WhatsApp, не будут ограничивать функционал мессенджера.

Представитель мессенджера уточнил, что в то же время пользователям продолжат периодически напоминать о новом соглашении.

Руководство компании также отметило, что пользователям WhatsApp всегда будет доступен прием нового соглашения.

Помимо этого, пользователям дается возможность использовать дополнительные функции мессенджера с поддержкой соцсети Facebook, например, для общения в сфере бизнеса.