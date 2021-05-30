РИАМО - 30 мая. На ЕГЭ подмосковным школьникам рекомендовали взять с собой несколько гелевых ручек черного цвета и паспорт, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Также по желанию можно взять какой-нибудь легкий перекус, например, шоколадку.
31 мая выпускники будут писать экзамен по географии, литературе и химии. Начало в 10:00. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 17 июня.
В Московской области в этом году ЕГЭ будут писать около 40 тыс. человек, из которых 37 тыс. – это выпускники 2021 года.
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